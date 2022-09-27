ЦБА Болеро Каталог Брошура 29 Септември – 05 Октомври 2022 и 22 Септември – 28 Септември 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински врат без кост, 1 кг – цена 8,89 лв.; Ябълки Мелроуз, 1 кг – цена 0,99 лв.; Шунка Кен, 300 гр – цена 4,15 лв.; Мляно месоо 100% свинско, 1 кг – цена 7,59 лв.; Пилешки крила, 1 кг – цена 3,89 лв.; Кроасан Долче Вита Гуд Морнинг, 45 гр – цена 0,45 лв.; Кафе разтворимо Нескафе Голф, 3×100 гр – цена 14,99 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 29 Септември – 05 Октомври 2022

ЦБА Болеро Каталог Брошура 22 Септември – 28 Септември 2022