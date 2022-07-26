ЦБА Болеро Каталог Брошура 28 Юли – 03 Август 2022 и 21 Юли – 27 Юли 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински врат без кост, 1 кг – цена 7,99 лв.; Авокадо, 1 брой – цена 0,89 лв.; Шпек Бургас Еко Мес, 290 гр – цена 3,59 лв.; Пилешко филе, 1 кг – цена 10,49 лв.; Сладолед Raffy, различни видове, 550 мл – цена 6,79 лв.; Сирене краве Бачо Киро, 1 кг – цена 9,49 лв.; Сладолед Изида Панда, 60 гр – цена 0,65 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 28 Юли – 03 Август 2022

ЦБА Болеро Каталог Брошура 21 Юли – 27 Юли 2022