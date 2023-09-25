ЦБА Болеро Каталог Брошура 28 Септември – 04 Октомври 2023 и 21 Септември – 27 Септември 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Бисквити тунквани Анелия, 18-188 гр, различни видове – цена 2,19 лв.; Свинска врат с кост, 1 кг – цена 7,99 лв.; Пилешко парти бутче, 1 кг – цена 4,59 лв.; Плодова напитка Капи Пълпи, различни видове ,1 л – цена 1,99 лв.; Луканка/Сушеница/Суджук/Бабек Перелик, различни видове, 180/200 гр – цена 5,99 лв.; Шпек Арбанаси Чех, 230 гр – цена 2,09 лв.; Сирене краве Вая, 1 кг – цена 9,49 лв. и много други.
Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.
За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg
ЦБА Болеро Каталог Брошура 28 Септември – 04 Октомври 2023
ЦБА Болеро Каталог Брошура 21 Септември – 27 Септември 2023