ЦБА Болеро Каталог Брошура 28 Май – 03 Юни 2020 и 21 Май – 27 Май 2020

Публикувано в на 27 май 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Купи продукти с марка Майстор Гош и спечели барбекю; Свински котлет, охладен, 1 кг – цена 6,49 лв.; Мляно месо, 100% свинско, 1 кг – цена 5,79 лв.; Прясна паста Рана, талиатели или спагети, 250 гр – цена 2,99 лв.; Пилешко бутче, 1 кг – цена 2,59 лв.; Тоалетна хартия Милде, 24 броя – цена 14,29 лв.; Сладолед Бомбастик Изида, 65 гр – цена 0,69 лв.; Чоризо Ел Розо или Хамон Серано КФМ, 80 гр – цена 2,49 лв. и много други.

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ЦБА Болеро Каталог Брошура 28 Май – 03 Юни 2020


ЦБА Болеро Каталог Брошура 21 Май – 27 Май 2020

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