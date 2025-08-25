ЦБА Болеро Каталог Брошура 28 Август – 03 Септември 2025 и 21 Август – 27 Август 2025

В новия каталог и брошура на ЦБА Болеро ще откриете: СВИНСКИ ВРАТ С КОСТ, ОХЛАДЕН ПРОДУКТ, КГ – цена 8,49 лв.; СВИНСКИ ГЪРДИ БЕЗ КОСТ, ОХЛАДЕН ПРОДУКТ, КГ – цена 10,99 лв.; СУДЖУК ЗА СКАРА ЖАР, ОХЛАДЕН ПРОДУКТ, 250 гр – цена 2,49 лв.; ПИЛЕШКА ПЪРЖОЛА БЕЗ КОЖА ОВКУСЕНА, ОХЛАДЕН ПРОДУКТ, КГ – цена 9,99 лв.; ПИЦА STONEBAKED ДВОЙНО ПЕПЕРОНИ 322Г – цена 2,49 лв.; БИСКВИТИ КУКИС БЕРГЕН ВИДОВЕ 128Г – цена 2,49 лв.; КАШКАВАЛ ОТ КРАВЕ МЛЯКО НАРОДЕН ДАР ВАК, КГ – цена 15,99 лв.; ЛУКАНКА ТРАПЕЗИЦА ЕЛИТ МЕС 170Π – цена 2,99 лв.; КЮФТЕ С БЕКОН БОНИ ПАЛИ ГРИЛА 400Г, ОХЛАДЕН ПРОДУКТ – цена 5,29 лв.; ДОМАШНО КЮФТЕ/КЕБАПЧЕ РОДОПА ТРОЯН 80г, ОХЛАДЕН ПРОДУКТ – цена 0,79 лв.; БЛАНШИРАНИ КАРТОФИ WORLD OF TASTE ВИДОВЕ 750-1000Г, ЗАМРАЗЕН ПРОДУКТ – цена 3,89 лв.; ПИЛЕШКИ СТРИПС ПРЕМИУМ САМИ-М С КОРИФЛЕЙКС/КЕНТЪКИ, 1КГ, ЗАМРАЗЕН ПРОДУКТ – цена 15,39 лв. и много други.
Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.
За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg
ЦБА Болеро Каталог Брошура 28 Август – 03 Септември 2025
ЦБА Болеро Каталог Брошура 21 Август – 27 Август 2025