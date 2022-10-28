В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Охладен продукт: Свински врат с кост, 1 кг – цена 6,99 лв.; Свински джолан с кост, 1 кг – цена 6,29 лв.; Пилешко парти бутче, 1 кг – цена 4,59 лв.; Пилешко бон филе, 1 кг – цена 10,89 лв.; Луканка Търновска/Смядовска/Сушеница/Суджук/Бабек, 160/180 г – цена 4,49 лв.; Биоразтворими клечки за уши Септона, 160/200 бр. – цена 1,89 лв.; Тоалетна хартя Перфекс, 24+8 бр. – цена 13,49 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

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ЦБА Болеро Каталог Брошура 27 Октомври – 02 Ноември 2022