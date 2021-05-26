ЦБА Болеро Каталог Брошура 27 Май – 02 Юни 2021 и 20 Май – 26 Май 2021

В новата брошура-каталог на ЦБА Болеро ще откриете – Предложения за 1-ви юни: Бонбони Харибо, различни видове, 100 гр – цена 1,99 лв.; Пилешко филе Евро, 1 кг – 6,49 цена лв.; Мляно свинско месо, 1 кг – цена 5,99 лв.; Кафе мляно Нова Бразилия Класик/Джезве, 100 гр – цена 1,29 лв.; Шоколад Шоготен, различни видове, 100 гр – цена 1,59 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg



ЦБА Болеро Каталог Брошура 27 Май – 02 Юни 2021

ЦБА Болеро Каталог Брошура 20 Май – 26 Май 2021