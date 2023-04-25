ЦБА Болеро Каталог Брошура 27 Април – 03 Май 2023 и 20 Април – 26 Април 2023

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински котлет, 1 кг – цена 8,19 лв.; Мляно месо 100% свинско, 1 кг – цена 8,49 лв.; Пилешка пържола без кожа овкусена, 1 кг – цена 9,79 лв.; КРАВЕ СИРЕНЕ САЯНА, 1 кг – цена 10,99 лв.; Луканков колбас Амбарица Елит Мес, 250 гр – цена 4,49 лв.; Кисело мляко Домлян 3,6%, 500 гр – цена 1,39 лв.; Рафинирано слънчогледово олио Бисер, 1 л – цена 3,59 лв. и много други.
Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.
За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg
ЦБА Болеро Каталог Брошура 27 Април – 03 Май 2023
ЦБА Болеро Каталог Брошура 20 Април – 26 Април 2023