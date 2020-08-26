ЦБА Болеро Каталог Брошура 27 Август – 02 Септември 2020 и 20 Август – 26 Август 2020

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 5,89 лв.; Свински пушен врат Леки, 1 кг – цена 0,80 лв.; Пилешко бутче, 1 кг – цена 2,39 лв.; Прясно мляко Бор Чвор 1.5%, 1 л – цена 1,49 лв.; Вафли Троя или Престиж, 30 гр – цена 0,25 лв.; Разтворимо Нескафе 8-17.5 гр или Нескуик 14 гр – цена 0,22 лв.; Водка Савой, 700 мл – цена 7,19 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg



ЦБА Болеро Каталог Брошура 27 Август – 02 Септември 2020



ЦБА Болеро Каталог Брошура 20 Август – 26 Август 2020