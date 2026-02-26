ЦБА Болеро Каталог Брошура 26 Февруари – 04 Март 2026

Публикувано в на 26 февруари 2026

В новата брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Шпек Мини Чичовци 170 г – цена 1.09 €; Пилешка пържола без кожа кг – цена 4,39 €; Мляно месо 100% свинско без кожа кг – цена 3,99 €; Сирене краве Киселово кг – цена 4,99 €; Масло краве БелиИса Делукс 83% 200 г – цена 1,49 €; Кафе Лаваца Крема е Арома зърна плик 1 кг – цена 22,49 €; Шоколадови бонбони Фереро Роше Диамант 300 г – цена 7,89 €; Перилен препарат Коколино капсули, видове Зобр – цена 7,89 € и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

