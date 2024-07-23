ЦБА Болеро Каталог Брошура 25 Юли – 31 Юли 2024 и 18 Юли – 24 Юли 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински джолан без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 8,59 лв.; Свински врат с кост, охладен продукт, 1 кг – цена 8,29 лв.; Суджук при Ваня за скара и сушене, охладен продукт, 1 кг – цена 13,79 лв.; Пилешко бутче, охладен продукт, 1 кг – цена 4,39 лв.; Кисело мляко Родопея 3,6%, 500 гр – цена 1,19 лв.; Кашкавал от краве мляко Вая, 1 кг – цена 13,99 лв.; Краве сирене Ралица, 1 кг – цена 12,99 лв.; Краве сирене сметаново Кремоза, 1 кг – цена 9,79 лв.; Кашкавал от краве мляко Маджаров, 300 гр – цена 9,59 лв.; Кисело мляко Далия домашно с каймак 3,8%, 990 гр – цена 4,19 лв.; Кисело мляко Верея 2%, 400 гр – цена 1,09 лв.; Наденица Кен Македонска/ Лионска, 1 кг – цена 10,99 лв.; Кренвирши Екстра Крум Мушев, 1 кг – цена 6,99 лв.; Пушен бут по селски Браво, 1 кг – цена 13,99 лв.; Маслини в зехтин Кис, 1 кг – цена 7,89 лв.; Беконови пръчици Крум Мушев ВАК, 1 кг – цена 15,49 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 25 Юли – 31 Юли 2024

ЦБА Болеро Каталог Брошура 18 Юли – 24 Юли 2024