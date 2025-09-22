ЦБА Болеро Каталог Брошура 25 Септември – 01 Октомври 2025 и 18 Септември – 24 Септември 2025

В новия каталог и брошура на ЦБА Болеро ще откриете: СВИНСКИ ВРАТ С КОСТ, КГ ΟΧΛΑДЕΗ ПРОДУКТ – цена 7,89 лв.; Шол от СВИНСКИ БУТ, КГ ΟΧΛΑДЕΗ ПРОДУКТ – цена 7,89 лв.; ПИЛЕШКА ПЪРЖОЛА, КГ ΟΧΛΑДЕΗ ПРОДУКТ – цена 9,89 лв.; НАДЕНИЦА КЛАСИК ПИКАНТ, 480Г ΟΧΛΑДЕΗ ПРОДУКТ – цена 6,29 лв.; СУШЕНИЦА МЕРАКЛИЙСКА ТЪРНОВСКИ МАЙСТОРИ 140Г – цена 2,99 лв.; ПУШЕНА СВИНСКА ФЛЕЙКА КРУМ МУШЕВ, 1 кг – цена 12,49 лв.; ЛУКАНКА/СУДЖУК БАБЕК ДОМАШНА СЕРИЯ ЕКО МЕС, КГ – цена 29,99 лв.; КОЛБАС – ТЕЛЕШКИ/ ХАМБУРГСКИ ФЕРМАТА, КГ – цена 5,99 лв.; ШПРОТИ МАРИНОВАНИ АРИЕЛ ФИШ 180Г – цена 2,19 лв.; ХАЙВЕР АРИЕЛ ФИШ С КОПЪР И ЧЕСЪН 150Г – цена 2,39 лв.; КАШКАВАЛ ОТ КРАВЕ Мляко НАБОРЪ КГ – цена 13,99 лв.; КАШКАВАЛ ОТ КРАВЕ МЛЯКО Домлян СЛАЙС 200Г – цена 4,99 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

