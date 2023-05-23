ЦБА Болеро Каталог Брошура 25 Май – 31 Май 2023 и 18 Май – 24 Май 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински котлет, 1 кг – цена 9,49 лв.; Свински гърди без кост, 1 кг – цена 9,89 лв.; Пилешко парти бутче, 1 кг – цена 4,29 лв.; Кашкавал от краве мляко Евридика, 1 кг – цена 13,99 лв.; Краве сирене Рила, 1 кг – цена 7,69 лв.; Наденица Царевец Елит Мес, 1 кг – цена 5,39 лв.; Кашкавал от краве мляко Милки Дрийм, 800 гр – цена 10,69 лв.; Кайма пилешка Сами М, 250 гр – цена 0,99 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 25 Май – 31 Май 2023

ЦБА Болеро Каталог Брошура 18 Май – 24 Май 2023