ЦБА Болеро Каталог Брошура 25 Май – 31 Май 2023 и 18 Май – 24 Май 2023

Публикувано в на 24 май 2023 Mladen

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински котлет, 1 кг – цена 9,49 лв.; Свински гърди без кост, 1 кг – цена 9,89 лв.; Пилешко парти бутче, 1 кг – цена 4,29 лв.; Кашкавал от краве мляко Евридика, 1 кг – цена 13,99 лв.; Краве сирене Рила, 1 кг – цена 7,69 лв.; Наденица Царевец Елит Мес, 1 кг – цена 5,39 лв.; Кашкавал от краве мляко Милки Дрийм, 800 гр – цена 10,69 лв.; Кайма пилешка Сами М, 250 гр – цена 0,99 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 25 Май – 31 Май 2023

ЦБА Болеро Каталог Брошура 18 Май – 24 Май 2023

Тагове: , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
ProMarket Каталог Брошура 26 Май – 01 Юни 2023 и 19 Май – 25 Май 2023 ProMarket Каталог Брошура 26 Май – 01 Юни 2023 и 19 Май – 25 Май 2023

В новия каталог-брошура на магазини ProMarket ще откриете: Масло краве немско 82% 125 г - цена 2,59 ...
ЦБА Каталог Брошура 25 Май – 31 Май 2023 и 18 Май – 24 Май 2023 ЦБА Каталог Брошура 25 Май – 31 Май 2023 и 18 Май – 24 Май 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: ROIS Deluxe mix Ядки печени, 150 гр - цена 4,89 ...
Бурлекс Каталог-Брошура 25 Май – 31 Май 2023 и 18 Май – 24 Май 2023 Бурлекс Каталог-Брошура 25 Май – 31 Май 2023 и 18 Май – 24 Май 2023

В новия каталог-брошура на Бурлекс ще откриете: Пъпеш: Произхот Гърция, 1 кг - цена 3,99 лв.; Домати: ...