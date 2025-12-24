ЦБА Болеро Каталог Брошура 25 Декември – 31 Декември 2025 и 18 Декември – 24 Декември 2025

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински врат без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99 лв.; СВИНСКИ КОТЛЕТ, КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 7,49 лв.; ПИЛЕШКА ПЪРЖОЛА БЕЗ КОЖА, охладен продукт, 1 кг – цена 8,99 лв.; ЛУКАНКА МОЛЕРИТЕ ТЕЛЕШКА ДОМАШНА 170Γ – цена 7,29 лв.; ШПЕК КЛАСИК/ ШПЕК БУРГАС ШПЕК ДЕЛИКАТЕСЕН ОРЕХИТЕ 220+30/ 230Г+30г – цена 6,19 лв.; ЛУКАНКА ДОБРУДЖАНСКА ОРЕХИТЕ ЧАРДАКА ОРЕХИТЕ 210г – цена 8,69 лв.; СИРЕНЕ ОВЧЕ МАДЖАРОВ ЗНП 500г – цена 13,99 лв.; СИРЕНА ХОХЛАНД НАСТЪРГАНИ МИКС МОЦАРЕЛА НАСТЪРГАНА 150 – цена 5,99 лв.; СИРЕНЕ ЧЕДЪР ГАУДА МОЦАРЕЛА МИЛКИ ДРИЙМ СЛАЙС 150Г – цена 2,69 лв.; БИСКВИТИ ТУНКВАНИ МИРАЖ МАКСИ ЯГОДА ПОРТОКАЛ 245Г – цена 3,29 лв.; БИСКВИТИ НАВОНА ПОБЕДА С ФЪСТЪЧЕН КРЕМ С КАКАОВ КРЕМ 200Г – цена 2,39 лв.; СЛАДОЛЕД NUII СОЛЕН КАРАМЕЛ И ГОРСКИ ПЛОД ТЕКСАН НЮ ЙОРК МАНГО НОВОЗЕНЛАНДСКИ МЕД 6X55MЛ – цена 8,99 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

