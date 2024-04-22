ЦБА Болеро Каталог Брошура 25 Април – 01 Май 2024 и 18 Април – 24 Април 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински врат с кост, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99 лв.; Агнешка плешка, охладен продукт, 1 кг – цена 19,99 лв.; Агнешки дроб комплект, охладен продукт, 1 кг – цена 10,99 лв.; Лудогорско пиле, охладен продукт, 1 кг – цена 5,99 лв.; Мляно месо 100% свинско, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99 лв.; Агнешка дроб чорба, 1 кг – цена 9,99 лв.; Огретен със спанак, 1 кг – цена 10,99 лв.; Пилешка дроб сарма, 1 кг – цена 10,59 лв.; Свински хапки с гъби и лук, 1 кг – цена 14,59 лв.; Запечени картофки с масло Веселина, 1 кг – цена 5,99 лв.; Домашни макарони на фурна, 1 кг – цена 5,89 лв.; Лазаня Болонезе, 1 кг – цена 14,59 лв.; Фермерски суджук/ Луканка Микроарт, 1 кг – цена 15,89 лв.; Луканка Средногорска деликатес Житница, 1 кг – цена 20,99 лв.; Странджанска сушавица, 1 кг – цена 26,89 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 25 Април – 01 Май 2024

ЦБА Болеро Каталог Брошура 18 Април – 24 Април 2024