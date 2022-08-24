ЦБА Болеро Каталог Брошура 25 Август – 31 Август 2022 и 18 Август – 24 Август 2022

В новия каталог-брошура ЦБА Болеро ще откриете: Шол от свински бут, 1 кг – цена 6,49 лв.; Луканка Смядовска Еко Мес, слайс 180 гр – цена 3,99 лв.; Диня, 1 кг – цена 0,59 лв.; Сирене краве Бачо Киро, 1 кг – цена 10,69 лв.; Кисело мляко Ирмена 2%, 500 гр – цена 1,05 лв.; Мокри кърои Ренкли лукс, 15 броя – цена 1,19 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 25 Август – 31 Август 2022

ЦБА Болеро Каталог Брошура 18 Август – 24 Август 2022