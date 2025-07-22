ЦБА Болеро Каталог Брошура 24 Юли – 30 Юли 2025 и 17 Юли – 23 Юли 2025

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: КАФЕ КАПСУЛИ НЕСКАФЕ ДОЛЧЕ ГУСТО ВИДОВЕ ЗК16БР – цена 25,99 лв.; СУДЖУК МЕРАКЛИЙСКИ ТЪРНОВСКИ МАЙСТОРИ 170Г – цена 3,79 лв.; Свински котлет, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99 лв.; Пилешка пържола без кожа овкусена, 1 кг, охладен продукт – цена 9,99 лв.; СУДЖУК ЗА БАРБЕКЮ РОДОПА ТРОЯН, охладен продукт, 1 кг – цена 11,79 лв.; ПИЛЕШКИ КРИЛА, охладен продукт, 1 кг – цена 3,99 лв.; ЛУКАНКА ДЖУМАЙСКА МОЛЕРИТЕ 220Г КРАФТ СУДЖУК МОЛЕРИТЕ СТАРОБЪЛГАРСКИ 220г – цена 8,69 лв.; СУШЕНИЦА МЕРАКЛИЙСКА ТЪРНОВСКИ МАЙСТОРИ 140г – цена 2,99 лв.; НАДЕНИЦА ЛОВДЖИЙСКА ДЕЛИКАТЕС ЖИТНИЦА 5БР/275Г – цена 2,99 лв.; ЗАМРАЗЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ МИКС ХОРТЕКС ВИДОВЕ 400Г – цена 3,29 лв.; ПАНИРАНИ ПИЛЕШКИ ХАПКИ АПЕТИТНИ САМИ-М 400г – цена 2,99 лв.; СИРЕНЕ РОДОЛЕЯ ОДРИНСКО ЗРЯЛО ПО СТАРА РЕЦЕПТА, 400 гр – цена 8,69 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 24 Юли – 30 Юли 2025

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