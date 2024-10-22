ЦБА Болеро Каталог Брошура 24 Октомври – 30 Октомври 2024 и 17 Октомври – 23 Октомври 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински врат без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 9,99 лв.; Мляно месо 100% свинско, охладен продукт, 1 кг – цена 8,19 лв.; Пилешка пържола без кожа, охладен продукт, 1 кг – цена 9,99 лв.; Судбжук телешки за скара МК Свищов, охладен продукт, 1 кг – цена 10,69 лв.; Краве сирене Наборъ класик, 1 кг – цена 10,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Сакарела, 1 кг – цена 14,99 лв.; Кисело мляко Ралица 3,6%, 400 – цена 1,25 лв.; Кисело мляко Ралица 8%, 500 – цена 2,99 лв.; Кисело мляко Наборъ 2%, 500 – цена 1,29 лв.; Чушки пълнени с мляно месо, 1 кг – цена 10,99 лв.; Свинско месо с кисело зеле, 1 кг – цена 11,99 лв.; Картофи соте с чесън и копър, 1 кг – цена 7,89 лв.; Ябълки жълти, 1 кг – цена 1,69 лв.; Моркови, 1 кг – цена 1,19 лв.; Картофи, 1 кг – цена 1,39 лв.; Домашен крем карамел, 1 кг – цена 13,99 лв.; Печено пиле, 1 бр – цена 9,99 лв.; Домашен свински шницел, 1 бр – цена 2,59 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 24 Октомври – 30 Октомври 2024

ЦБА Болеро Каталог Брошура 17 Октомври – 23 Октомври 2024