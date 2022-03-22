ЦБА Болеро Каталог Брошура 24 Март – 30 Март 2022 и 17 Март – 23 Март 2022

Публикувано в на 23 март 2022 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински котлети, 1 кг – цена 6,49 лв.; Луканка Велико Търново Елит Мес, 400 гр – цена 4,99 лв.; Пилешко бутче, 1 кг – цена 3,99 лв.; Кисело мляко Терет 4.2%, 400 гр – цена 0,95 лв.; Кашкавал краве Домлян, 230 гр – цена 4,39 лв.; Шоколадов десерт Lion, различни видове, 40-42 гр – цена 0,59 лв.; Кафе капсули Нескафе Долче Густо, различни видове, 30 броя – цена 15,79 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 24 Март – 30 Март 2022

ЦБА Болеро Каталог Брошура 17 Март – 23 Март 2022

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