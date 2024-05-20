ЦБА Болеро Каталог Брошура 23 Май – 29 Май 2024 и 16 Май – 22 Май 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински врат с кост, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99 лв.; Свински джолан без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99 лв.; Пилешко парти бутче, охладен продукт, 1 кг – цена 4,99 лв.; Петрохан за скара Родопа Троян, охладен продукт, 1 кг – цена 11,49 лв.; Краве сирене Жоси, 1 кг – цена 9,79 лв.; Кашкавал от краве мляко Трапезица, 1 кг – цена 11,99 лв.; Свинска шунка Екстрамес, 1 кг – цена 10,79 лв.; Свинска пушена флейка Крум Мушев, 1 кг – цена 12,49 лв.; Пушени пилешки крилца маншон Браво, 1 кг – цена 10,69 лв.; Кренвирши пилешки Фермата, 1 кг – цена 5,39 лв.; Наденица с чубрица Крум Мушев, 1 кг – цена 6,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Народен дар БДС ВАК, 1 кг – цена 14,49 лв.; Маслини Каламата Джъмбо, 1 кг – цена 7,39 лв.; Ориз Крина бланширан, 1 кг – цена 3,29 лв.; Домати белени на кубчета Арива, 400 гр – цена 1,39 лв.; Царевица сладка Кампезе, 160 гр – цена 1,35 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 23 Май – 29 Май 2024

ЦБА Болеро Каталог Брошура 16 Май – 22 Май 2024