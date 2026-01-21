ЦБА Болеро Каталог Брошура 22 Януари – 28 Януари 2026 и 15 Януари – 21 Януари 2026

Публикувано в на 21 януари 2026

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: СВИНСКА ПЛЕШКА С КОСТ И КОЖА КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 5,07 лв.; СВИНСКИ ГЪРДИ С КОСТ КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 8,78 лв.; ПЕТРОКАН СУРОВ ЗА СКАРА РОДОПА ТРОЯН кг, охладен продукт, 1 кг – цена 12,11 лв.; ПИЛЕШКИ МАНШ0НЧЕТА кг, охладен продукт, 1 кг – цена 3,89 лв.; КАРНАЧЕ КЛАСИК ПИКАНТ 400г, охладен продукт, 1 кг – цена 5,46 лв.; ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ САВЕКС ПРЕМИУМ ГЕЛ КОЛОРУУНИВЕРСАЛ 2700МЛ ПРАХ УНИВЕРСАЛ/КОЛОР И КЕЪР 5,5КГ/ ПРАХ УНИВЕРСАЛ/КОЛОР И КЕЪР СК -= цена 17,99 лв.; СУДЖУК КЛАСИК ТЪРНОВСКИ МАЙСТОРИ ЕЛИТ МЕС 170r – цена 3,81 лв.; КОЛБАС ХАМБУРГСКИ ДЕЛИКАТЕС ЖИТНИЦА Кг – цена 8,59 лв.; ЙОГУРТ МЛЕКОВИТА С ПРАСКОВА И МАРАКУЯ/ ЯГОДА 350Г – цена 1,86 лв.; ХАЙВЕР САЛМАРИС ОТ ШАРАН С ЛУК ХЕРИНГА И ПУШЕНА РИБА ХЕРИНГА С ЛУКА ХЕРИНГА С МАСЛИНИ 150 ГР – цена 2,52 лв.; НУДЛИ НИШИН СОБА ТЕРИАКИ/ЧИЛИ ЯКИТОРИ ПИЛЕ ЧАША 89Г/90ГР/92Г – цена 2,99 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 22 Януари – 28 Януари 2026

ЦБА Болеро Каталог Брошура 15 Януари – 21 Януари 2026

