ЦБА Болеро Каталог Брошура 22 Юни – 28 Юни 2023 и 15 Юни – 21 Юни 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Шоколад Милка аеро/орео/ млечен/ милкинис/ ягода 87 – 100 гр – цена 1,89 лв.; Шол от свински бут, 1 кг – цена 9,89 лв.; Свински ребра лента, 1 кг – цена 11,89 лв.; Пилешка пържола без кожа, 1 кг – цена 9,99 лв.; Наденица с чубрица Крум Мишев, 1 кг – цена 5,89 лв.; Сирене краве Делиорманско, 1 кг – цена 10,99 лв.; Сирене овче/козе, 400 гр – цена 10,99 лв.; Захар кристална СБА, 1 кг – цена 2,19 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 22 Юни – 28 Юни 2023

ЦБА Болеро Каталог Брошура 15 Юни – 21 Юни 2023