ЦБА Болеро Каталог Брошура 21 Септември – 27 Септември 2023 и 14 Септември – 20 Септември 2023

Публикувано в на 20 септември 2023 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински джолан без кост, 1 кг – цена 7,99 лв.; Свински котлет, 1 кг – цена 9,89 лв.; Пилешко филе, 1 кг – цена 11,59 лв.; Австрийско сирене полутвърдо, различни видове, 200 гр – цена 9,89 лв.; Шоколадови бонбони Мерси, различни видове, 250 гр – цена 6,59 лв.; Луканка Велико Търново Елит Мес, 370 гр – цена 6,69 лв.; Сирене краве Странджа, 1 кг – цена 8,79 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

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ЦБА Болеро Каталог Брошура 21 Септември – 27 Септември 2023

ЦБА Болеро Каталог Брошура 14 Септември – 20 Септември 2023

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