ЦБА Болеро Каталог Брошура 21 Ноември – 27 Ноември 2024 и 14 Ноември – 20 Ноември 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински котлет, охладен продукт, 1 кг – цена 8,49 лв.; Свински джолан, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99 лв.; Пилешко бутче Лудогорско пиле, охладен продукт, 1 кг – цена 4,29 лв.; Кашкавал от краве мляко Милки Дрийм, 800 гр – цена 11,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Вая, 1 кг – цена 15,39 лв.; Кашкавал от краве мляко Сакарела Маслини/ самардала/ подправки, 200 гр – цена 4,19 лв.; Краве сирене От мандрата, 1 кг – цена 11,79 лв.; Краве сирене Саяна, 400 гр – цена 5,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Вая, 1 кг – цена 15,39 лв.; Кашкавал от краве мляко Сакарела Маслини/ самардала/ подправки, 200 гр – цена 4,19 лв.; Краве сирене От мандрата, 1 кг – цена 11,79 лв.; Краве сирене Саяна, 400 гр – цена 5,99 лв.; Кисело мляко Булгареа 4,5%, 500 гр – цена 1,39 лв.; Кисело мляко пробиотик Бор Чвор 3,6%, 400 гр – цена 1,09 лв.; Пушено свинско филе Чичовци, 1 кг – цена 14,99 лв.; Кренвирши Бейби белени ВАК, 1 кг – цена 8,99 лв.; Кренвирши ДФеликатес, 1 кг – цена 8,99 лв.; Кървавица Чех, 1 кг – цена 8,99 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 21 Ноември – 27 Ноември 2024

ЦБА Болеро Каталог Брошура 14 Ноември – 20 Ноември 2024