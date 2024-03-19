ЦБА Болеро Каталог Брошура 21 Март – 27 Март 2024 и 14 Март – 20 Март 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински джолан без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 7,89 лв.; Свински гърди кост, охладен продукт, 1 кг – цена 9.99 лв.; Пилешко бон филе, охладен продукт, 1 кг – цена 9,79 лв.; Пилешко бутче, охладен продукт, 1 кг – цена 3,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Евридика, 200 гр – цена 3.19 лв.; Краве сирене Булгарче, 1 кг – цена 10,89 лв.; Кашкавал от краве мляко Кайлъка, 1 кг – цена 18,89 лв.; Кашкавал от краве мляко Маджаров, 380 гр – цена 9,99 лв.; Кисело мляко Олимпус 4,5%, 400 гр – цена 1,39 лв.; Кисело мляко Елена 2%, 400 гр – цена 1,25 лв.; Цедено Кисело мляко Вайдеглюк, 1 кг – цена 3,99 лв,; Маслини Регина каламата екстра, 1 кг – цена 8,99 лв.; Маслини в зехтин Хис, 1 кг – цена 7,89 лв.; Луканка Екстра гастро Крум Мушев, 1 кг – цена 20,99 лв.; Суджук Селски Крум Мушев, 1 кг – цена 19,79 лв.; Сушеница Орехите видиве, 180 гр – цена 6,49 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 21 Март – 27 Март 2024

ЦБА Болеро Каталог Брошура 14 Март – 20 Март 2024