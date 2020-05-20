В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински врат с кост, 1 кг – цена 5,99 лв.; Пилешка пържола от бут без кожа, 1 кг – цена 5,49 лв.; Пиле Градус, 1 кг – цена 3,89 лв.; Свинско контра филе, 1 кг – цена 7,89 лв.; Кашкавал от краве мляко Иглика, 1 кг – цена 8,50 лв.; Моцарела Де Лучия, 125 гр – цена 1,39 лв.; Шоколадови бонбони Мерси, 400 гр – цена 10,99 лв.; Свинско кюфте печено, 1 брой – цена 0,56 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg



ЦБА Болеро Каталог Брошура 21 Май – 27 Май 2020



ЦБА Болеро Каталог Брошура 14 Май – 20 Май 2020