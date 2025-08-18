ЦБА Болеро Каталог Брошура 21 Август – 27 Август 2025 и 14 Август – 20 Август 2025

В новия каталог и брошура на ЦБА Болеро ще откриете: СВИНСКИ КОТЛЕТ, ОХЛАДЕН ПРОДУКТ, КГ – цена 7,99 лв.; СВИНСКИ РЕБЪРЦА МАРИНОВАНИ, ОХЛАДЕН ПРОДУКТ, КГ – цена 7,89 лв.; ПРЕСЕН СУДЖУК ЗА СКАРА КГ, ОХЛАДЕН ПРОДУКТ, КГ – цена 9,49 лв.; ПИЛЕШКО ПАРТИ БУТЧЕ, КЮФТЕ/КЕБАПЧЕ АЛФА ФАРМ 10Х50, ОХЛАДЕН ПРОДУКТ – цена 3,69 лв.; КЮФТЕ С ЧУШКА РОДОПА ТРОЯН 10X60, ОХЛАДЕН ПРОДУКТ – цена 6,99 лв.; КРЕНВИРШ БОНИ МИНИВИНЕР С ТОПЕНО СИРЕНЕ 200Г – цена 2,49 лв.; УДИВИТЕЛНА ЛУКАНКОВА НАДЕНИЦА БОНИ 330+170Г – цена 4,99 лв.; ПРОШУТО КРУДО ФАВОРЕЛЛИ СЛАЙС 200Г – цена 3,49 лв.; ПУШЕНА СВИНСКА ФЛЕЙКА ЧИФЛИКА ВАК, КГ – цена 10,79 лв.; КАШКАВАЛ ОТ КРАВЕ МЛЯКО БАЧО КИРО КГ – цена 15,99 лв.; ТОПЕНО СИРЕНЕ ПРЕЗИДЕНТ ЕМЕНТАЛ/ЧЕДЪР СЛАЙС 120Г – цена 3,89 лв.; ЙОГУРТ С ПРОБИОТИК ЗДРАВЕЦ ВИДОВЕ 280Г – цена 1,59 лв.; КИСЕЛО мляко НАБОРЪ 2% 500г – цена 1,29 лв.; КИСЕЛО МЛЯКО РОДОЛЕЯ ДОМАШНО С КАЙМАК 4% 2кг – цена 6,49 лв. и много други.
Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.
За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg
ЦБА Болеро Каталог Брошура 21 Август – 27 Август 2025
