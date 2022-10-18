ЦБА Болеро Каталог Брошура 20 Октомври – 26 Октомври 2022 и 13 Октомври – 19 Октомври 2022

Публикувано в на 19 октомври 2022 Anna

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свинска плешка без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 6,79 лв.; Пилешка пържола без кожа, 1 кг – цена 8,29 лв.; Шоколадови бонбони Черноморец, 172 г – цена 3,89 лв.; Вафлени пурички Таго, видове, 150 г – цена 1,75 лв.; Амбарица Елит Мес, 250 г – цена 3,69 лв.; Сирене Краве Рила, 100 г – цена 0,78 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 20 Октомври – 26 Октомври 2022

ЦБА Болеро Каталог Брошура 13 Октомври – 19 Октомври 2022

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