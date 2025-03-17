ЦБА Болеро Каталог Брошура 20 Март – 26 Март 2025 и 13 Март – 19 Март 2025

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински котлет с кост, охладен продукт, 1 кг – цена 7,98 лв.; Шол от свински бут, охладен продукт, 1 кг – цена 7,98 лв.; Пилешко парти бутче, охладен продукт, 1 кг – цена 4,48 лв.; Краве сирене Народен дар, 1 кг – цена 9,99; Сланина жарена Крум Мушев ВАК, 1 кг – цена 10,99 лв.; Хамбургски колбас Деликатес Житница, 1 кг – цена 7,99 лв.; Пилешки кренвирши Народен, 1 кг – цена 4,99 лв.; Наденица Кен Лионска/ Македонска, 1 кг – цена 10,99 лв.; Наденичка за грил Родопа Троян, 1 кг – цена 10,29 лв.; Кашкавал от краве мляко Вая, 1 кг – цена 15,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Милки Дрийм, 250 гр – цена 4,49 лв.; Кашкавал от краве мляко Сакарела, 600 гр/ Краве сирене Сакарела, 800 гр – цена 10,99 лв.; Кисело мляко Ралица 3,6%, 400 гр – цена 1,25 лв.; Кисело мляко Булгареа 4,5%, 500 гр – цена 1,55 лв.; Кисело мляко Маджаров ЗНП 2%, 400 гр – цена 1,45 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 20 Март – 26 Март 2025

ЦБА Болеро Каталог Брошура 13 Март – 19 Март 2025