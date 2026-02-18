ЦБА Болеро Каталог Брошура 19 Февруари – 25 Февруари 2026 и 12 Февруари – 18 Февруари 2026

Публикувано в на 18 февруари 2026

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: СВИНСКО КОНТРА ФИЛЕ КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 3,99 €; ВИНСКИ ГЪРДИ С КОСТ И КОЖА КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 3,99 €; ПИЛЕШКИ КРИЛА КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 1,99 €; ПИЛЕ ЛУДОГОРСКО КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 2,69 €; НАДЕНИЦА ДОМАШНА РОДОПА ТРОЯН КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 5,55 €; КАРНАЧЕ ПИКАНТ КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 5,99 €; ЛУКАНКА ЧОРБАДЖИЙСКА 250г + СУШЕНИЦА ЧОРБАДЖИЙСКА 140Г ЕЛИТ MEC – цена 3,49 €; КАФЕ НЕСТЛЕ ДОЛЧЕ ЕСПРЕСО ИНТЕНСО/ КОРТАДО/АРДЕНЗА КАПСУЛИ 214-238ГР 30+4БР – цена 8,68 €; ЛУКАНКА МОЛЕРИТЕ ТЕЛЕШКА ДОМАШНА КФМ 170Г – цена 3,75 €; СИРЕНЕ ТОПЕНО ПРЕЗИДЕНТ СЕКТОРНО НАТУРАЛНО 140Г – цена 2,85 €; КАМБУРГЕР МОЦАРЕЛА СЛАЙС 200Г НАТУРАЛНО 140Г – цена 2,35 €; ИНСТАНТНИ нудъли DUDOMI С ВКУС НА ПИЛЕ ТЕЛЕШКО АЙВАР 70г – цена 0,33 € и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 19 Февруари – 25 Февруари 2026

ЦБА Болеро Каталог Брошура 12 Февруари – 18 Февруари 2026

