ЦБА Болеро Каталог Брошура 19 Октомври – 25 Октомври 2023 и 12 Октомври – 18 Октомври 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински котлет, охладен продукт, 1 кг – цена 9,49 лв.; Свинска плешка с кост и кожа, охладен продукт, 1 кг – цена 6,89 лв.; Пилешки крилца, охладен продукт, 1 кг – цена 3,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Наборъ, 1 кг – цена 12,49 лв.; Маслини черни без костилка 140 – 160, 1 кг – цена 7,99 лв.; Салата рулца от раци Веселина, 1 кг – цена 9,99 лв.; Свинско пушено филе Чех, 1 кг – цена 11,59 лв.; Наденица с чубрица Крум Мушев, 1 кг – цена 6,99 лв.; Суджук Мераклийски Търновски майстори, 170 гр – цена 3,79 лв.; Домашна луканка Елит Мес, 1 кг – цена 20,99 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 19 Октомври – 25 Октомври 2023

ЦБА Болеро Каталог Брошура 12 Октомври – 18 Октомври 2023