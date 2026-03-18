ЦБА Болеро Каталог Брошура 19 Март – 25 Март 2026 и 12 Март – 18 Март 2026

Публикувано в на 18 март 2026

В новия каталог и брошура на ЦБА Болеро ще откриете: МЛЯНО МЕСО 100% свинско, охладен продукт, 1 кг – цена 3,99 €; СВИНСКИ РЕБЪРЦА ЗА БАРБЕКЮ, охладен продукт, 1 кг – цена 3,49 €; ПИЛЕШКО ПАРТИ БУТЧЕ, охладен продукт, 1 кг – цена 2,29 €; ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ ТОФИФИ ВИДОВЕ 125г – цена 1,53 €; РЕБРА ПУШЕНИ ЛЕНТОВИ МАЙСТОР ЦВЕТКО КГ – цена 6,79 €; ДЕБЪРЦИНИ С ТОПЕНО СИРЕНЕ КРУМ МУШЕВ КГ – цена 4,39 €; СУДЖУК ЗА СКАРА РОДОПА ТРОЯН КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 6,35 €; КАШКАВАЛ КРАВЕ РОДОПЧАНКА ~200-4000 -800 КГ – цена 9,99 €; ЙОГУРТ ЗДРАВЕЦ С ПРОБИОТИЧНИ ЯГОДА ГОРСКИ БАКТЕРИИ ПЛОДОВЕ 280Г – цена 0,85 €; РИБА ТОН OKEAH ПАРЧЕНЦА В РАСТИТЕЛНО МАСЛО В СОБСТВЕН СОС 185 – цена 1,70 €; ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ ЖИТОМИР ВИДОВЕ 350ГР – цена 2,14 €; ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ ПЕРВОЛ ГЕЛ 80 ПРАНЕТА ВИДОВЕ 4000мл – цена 13,99 € и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

Още каталози от същата категория
Май Маркет Каталог Брошура 19 Март – 01 Април 2026 и 05 Март – 18 Март 2026 Май Маркет Каталог Брошура 19 Март – 01 Април 2026 и 05 Март – 18 Март 2026

В новия каталог брошура на Май Маркет ще откриете: МИКС ЗЕЛЕНЧУЦИ Уорлд оф тейст, 450 гр, различни ...

ЦБА Коме Каталог-Брошура 19 Март – 25 Март 2026 и 12 Март – 18 Март 2026 ЦБА Коме Каталог-Брошура 19 Март – 25 Март 2026 и 12 Март – 18 Март 2026

В новия каталог брошура на ЦБА Коме ще откриете: COCA-COLA; FANTA; SPRITE Газирана напитка 500 мл различни ...

Дар Каталог Брошура 19 Март – 25 Март 2026 и 12 Март – 18 Март 2026 Дар Каталог Брошура 19 Март – 25 Март 2026 и 12 Март – 18 Март 2026

В новия каталог брошура на Дар ще откриете: Таблетки за съдомиялна "Finish" Ultimate plus 2 опаковки х ...