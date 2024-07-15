ЦБА Болеро Каталог Брошура 18 Юли – 24 Юли 2024 и 11 Юли – 17 Юли 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински врат без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 10,99 лв.; Свински бекончета за барбекю, охладен продукт, 1 кг – цена 10,99 лв.; Пилешкo филе Лудогорско пиле, охладен продукт, 1 кг – цена 12,99 лв.; Пилешки крила, охладен продукт, 1 кг – цена 4,49 лв.; Кисело мляко Бор Чвор 4,5%, 400 гр – цена 0,99 лв.; Краве сирене Делиорманско, 1 кг – цена 10,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Родопчанка ВАК, 1 кг – цена 18,99 лв.; Домашен Кашкавал от краве мляко Братя Пееви, 1 кг – цена 14,49 лв.; Кисело мляко Маджаров 3,6%, 400 гр – цена 1,39 лв.; Кисело мляко Родопея 2%, 500 гр – цена 1,09 лв.; Кисело мляко Борино, 1 кг – цена 3,39 лв.; Петрохан Войводите, 1 кг – цена 16,49 лв.; Наденица Македонска Крум Мушев, 1 кг – цена 6,99 лв.; Наденица Лионска Деликатес Житница, 160 гр – цена 2,29 лв.; Шунка гастро Дсликатес Житница, 1 кг – цена 10,99 лв.; Кренвирши Бони XXL, 500 гр – цена 4,69 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 18 Юли – 24 Юли 2024

ЦБА Болеро Каталог Брошура 11 Юли – 17 Юли 2024