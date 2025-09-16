ЦБА Болеро Каталог Брошура 18 Септември – 24 Септември 2025 и 11 Септември – 17 Септември 2025

В новия каталог и брошура на ЦБА Болеро ще откриете: СВИНСКИ ДЖОЛАН БЕЗ КОСТ ΚΓ ΟΧΛΑΔΕH ПРОДУКТ – цена 7,98 лв.; СВИНСКИ ВРАТ БЕЗ КОСТ КГ ΟΧΛΑΔΕH ПРОДУКТ – цена 9,99 лв.; ПИЛЕШКО БУТЧЕ КΓ ΟΧΛΑΔΕH ПРОДУКТ – цена 4,39 лв.; ПЕТРОХАН ЗА СКАРА РОДОПА ТРОЯН КГ ΟΧΛΑΔΕH ПРОДУКТ – цена 11,49 лв.; СУДЖУК ЗА СКАРА И СУШЕНЕ „ПРИ ВАНЯ“ СТРАНДЖАНСКО Дядо ЗА СУШЕНЕ „ПРИ ВАНЯ“ КГ ΟΧΛΑΔΕH ПРОДУКТ – цена 14,29 лв.; ВАРЕНО ПУШЕНО ПИЛЕШКО БУТЧЕ ГРАДУС ВАК.КГ – цена 7,69 лв.; НАДЕНИЦА ДЕЛИКАТЕС ЖИТНИЦА МАКЕДОНСКА ЛЮТА МАКЕДОНСКА 25Р/360Г – жцена 4,55 лв.; СВИНСКА ПАСТЫРМА EKO MEC СЛАЙС 100/ КАЙСЕРОВАН „ВРАТ ТРАКИЯ EKO MEC СЛАЙС 100Г – цена 4,79 лв.; ЛУКАНКА СМЯДОВСКА КФМ СЛАЙС 100Г САЛАМ ЗАКУСКА СЛАЙС КФМ 160Г – цена 3,79 лв.; ГАУДА/ПУШЕНА ГАУДА/ЧЕДЪР/ ЕДАМ МАСДАМЕР МЛЕКОВИТА СЛАЙС 150Г – цена 3,09 лв. и много други.
Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.
За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg
ЦБА Болеро Каталог Брошура 18 Септември – 24 Септември 2025
ЦБА Болеро Каталог Брошура 11 Септември – 17 Септември 2025