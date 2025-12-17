ЦБА Болеро Каталог Брошура 18 Декември – 24 Декември 2025 и 11 Декември – 17 Декември 2025

17 декември 2025

В новата брошура на ЦБА Болеро ще откриете: СВИНСКИ ВРАТ С КОСТ КГ — цена 7,39 лв.; СВИНСКО КОНТРА ФИЛЕ кг — цена 7,99 лв.; СВИНСКО МЕСО КЪЛЦАНО КГ – цена 8,59 лв.; ЛУДОГОРСКО ПИЛЕ КГ – цена 5,59 лв.; ЛУКАНКА ДЖУМАЙСКА МОЛЕРИТИТЕ 220Г КРАФТ СУД СУДЖУК МОЛЕРИТЕ СТАРОБЪЛГАРСКИ 220 г – цена 8,59 лв.; КАШКАВАЛ ОТ КРАВЕ МЛЯКО БАЧО КИРО КГ – цена 15,99 лв.; ШОКОЛАД
МЛЕЧЕН 80г – цена 1,49 лв.; КОМПЛЕКТ L’ANGELICA CHRISTMAS ВИДОВЕ ГЕЛ ПЯНА 500МЛ ГЪБА – цена 7,69 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 18 Декември – 24 Декември 2025

ЦБА Болеро Каталог Брошура 11 Декември – 17 Декември 2025

