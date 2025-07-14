ЦБА Болеро Каталог Брошура 17 Юли – 23 Юли 2025 и 10 Юли – 16 Юли 2025

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински врат без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 8,99 лв.; ПИЛЕШКИ ДРОБЧЕТА ЛУДОГОРСКО ПИЛЕ, 500г, охладен продукт – цена 1,49 лв.; СВИНСКИ РЕБЪРЦА МАРИНОВАНИ, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99 лв.; ПИЛЕШКО БУТЧЕ, охладен продукт, 1 кг – цена 4,69 лв.; ШОКОЛАД МИЛКА ИЗБРАНИ ВИДОВЕ 250-300 Г – цена 6,99 лв.; ЛУКАНКА КЛАСИК ТЪРНОВСКИ МАЙСТОРИ 170 г – цена 3,29 лв.; ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ РІСК-МЕ ПРЕМИУМ ВИДОВЕ 4 БР – цена 2,19 лв.; ПУШЕНО Свинско ФИЛЕ КРУМ МУШЕВ BAK, 1 KГ – цена 16,99 лв.; ЗАКУСКА РОДОПА ПАЗАРДЖИК ЕКО МЕС СЛАЙС, 100 г – цена 2,49 лв.; САЛАТА СНЕЖАНКА ТРАДИЦИЯ ЗА ТРАПЕЗАТА 250 г – цена 2,49 лв.; МИКС ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА ТИГАН WORLD OF TASTE ВИДОВЕ 450 Г, замразен продукт – цена 3,39 лв.; БЛАНШИРАНИ КАРТОФИ АВИКО ВИДОВЕ 750Г, замразен продукт – цена 4,29 лв.; ПИЦА БУЙТОНИ 429 ВИДОВЕ 9КхЗО Г, замразен продукт – цена 5,99 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 17 Юли – 23 Юли 2025

ЦБА Болеро Каталог Брошура 10 Юли – 16 Юли 2025