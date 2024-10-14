ЦБА Болеро Каталог Брошура 17 Октомври – 23 Октомври 2024 и 10 Октомври – 16 Октомври 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински джолан без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99 лв.; Свински котлет, охладен продукт, 1 кг – цена 8,29 лв.; Пилешко бутче Лудогорско пиле, охладен продукт, 1 кг – цена 4,39 лв.; Кашкавал от краве мляко Родопчанка, 1 кг – цена 18,89 лв.; Кисело мляко Тонус 2,9%, 400 – цена 1,09 лв.; Краве сирене Бачо Киро, 1 кг – цена 10,89 лв.; Краве сирене Боженци, 400 гр – цена 6,79 лв.; Кисело мляко Булгареа 3,6% БДС, 500 гр – цена 1,39 лв.; Кисело мляко Олимпус 4,5%, 400 гр – цена 1,39 лв.; Кренвиши Кен, 1 кг – цена 8,89 лв.; Шунка Фиеста, 1 кг – цена 10,59 лв.; Пушена свинска флейка Браво, 1 кг – цена 12,69 лв.; Наденица Царевец Елит Мес, 1 кг – цена 5,29 лв.; Салата Рулца от раци Веселина, 1 кг – цена 11,89 лв.; Шпек Рила Ф50 Крум Мушев, 1 кг – цена 12,99 лв.; Шпек Мелник Меско, 230 гр – цена 6,39 лв.; Пушено филе Меско слайс, 230 гр – цена 3,29 лв.; Краве масло Саяна, 250 гр – цена 5,79 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 17 Октомври – 23 Октомври 2024

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