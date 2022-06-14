ЦБА Болеро Каталог Брошура 16 Юни – 22 Юни 2022 и 09 Юни – 15 Юни 2022

Публикувано в на 15 юни 2022 Anna

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Шол от свински бут, охладен продукт, 1 кг – цена 6,19 лв.; Пилешко филе, 1 кг – цена 9,99 лв.; Свински котлет, 1 кг – цена 7,49 лв.; Кисело мляко „Булгарче“ гигант 3.6%, 400 г – цена 0,99 лв.; Шоколадови бонбони „Сушард“, различни видове, 121-153 г – цена 2,99 лв.; Луканков салам Амбарица Елит мес, 250 г – цена 3,59 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

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ЦБА Болеро Каталог Брошура 16 Юни – 22 Юни 2022

ЦБА Болеро Каталог Брошура 09 Юни – 15 Юни 2022

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