ЦБА Болеро Каталог Брошура 16 Юли – 22 Юли 2020 и 09 Юли – 15 Юли 2020

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Сушеница Добруджанска/Телешка/Чардака, 180 гр – цена 4,49 лв.; Мляно месо, 1 кг – цена 6,39 лв.; Пилешко филе Капка, 1 кг – цена 6,19 лв.; Свински котлет, 1 кг – цена 6,49 лв.; Кашкавал от краве мляко Маджаров, 380 гр – цена 7,29 лв.; Мюсли крънч с плодове или банан и шоколад Санте, 350 гр – цена 3,19 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg



ЦБА Болеро Каталог Брошура 16 Юли – 22 Юли 2020



ЦБА Болеро Каталог Брошура 09 Юли – 15 Юли 2020