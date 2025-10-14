ЦБА Болеро Каталог Брошура 16 Октомври – 22 Октомври 2025 и 09 Октомври – 15 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на ЦБА Болеро ще откриете: СВИНСКО КОНТРАФИЛЕ КГ ΟΧΛΑΛΕΙΗ ПРОДУКТ – цена 8,89 лв.; ПИЛЕШКА ПЪРЖОЛА С КОЖА КГ ОХЛАДЕН ПРОДУКТ – цена 9,89 лв.; ЛУКАНКА МЕРАКЛИЙСКА ТЪРНОВСКИ МАЙСТОРИ 190 – цена 3,39 лв.; ПРЯСНО МЛЯКО ВАРЕНО БОР ЧВОР 3% 1 л – цена 1,99 лв.; ОМЕКОТИТЕЛ САВЕКС СОФТ ВИДОВЕ 800/900МЛ – цена 3,19 лв.; ТЕЛЕШКА ПАСТЪРМА БРЕЗАОЛА ФАВОРЕЛ – цена 2,29 лв.; КОЛБАС ХАМБУРГСКИ В ЕСТЕСТВЕНО ЧЕРВО КРУМ МУШЕВ ΚГ – цена 8,29 лв.; КИСЕЛО МЛЯКО РОДОПЧАНКА ДОМАШНО С КАЙМАК 2.25КГ – цена 6,99 лв.; ДАНОН АКТИВИА ФИБРИ ЗАКУСКА ВИДОВЕ 163/165Г – цена 1,69 лв.; КОЛАГЕНОВ ПРОТЕИНОВ БАР РАЙЗ ЪП ВИДОВЕ 50 г – цена 2,49 лв.; ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ СУШАРД АЙДА 234Г ФИГАРО 276Г – цена 7,49 лв.; БИСКВИТИ SL ШОКО БИСКВИТ МЛЕЧЕН ШОКОЛАД ВИДОВЕ 125 – цена 2,89 лв. и много други.
Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.
ЦБА Болеро Каталог Брошура 16 Октомври – 22 Октомври 2025
