ЦБА Болеро Каталог Брошура 16 Март – 22 Март 2023 и 09 Март – 15 Март 2023

В новия каталог-брошура на магазин ЦБА Болеро ще откриете: Свинско контрафиле, 1 кг – цена 8,19 лв.; Мляно месо 100% свинско, 1 кг – цена 7.99 лв.; Суджук при Ваня за скара и сушене, 1 кг – цена 12,69 лв.; Сирене краве Делиорманско, 1 кг – цена 11.59 лв.; Амбарица Елит мес, 250 гр – цена 3,99 лв.; Шпек Орехите видове, 220/230 гр – цена 4,99 лв.; Кисело мляко Елена 2%, 400 гр – цена 1,29 лв.; Краве масло Бор Чвор,125 гр – цена 2,49 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 16 Март – 22 Март 2023

ЦБА Болеро Каталог Брошура 09 Март – 15 Март 2023