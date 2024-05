ЦБА Болеро Каталог Брошура 16 Май – 22 Май 2024 и 09 Май – 15 Май 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински котлет, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99 лв.; Мляно месо 60% свинско 40% телешко, охладен продукт, 1 кг – цена 9,49 лв.; Пилешка пържола без кожа овкусена, охладен продукт, 1 кг – цена 8,99 лв.; Краве сирене Странджа, 1 кг – цена 8,79 лв.; Кълцана наденица МК Свищов, охладен продукт, 100 гр – цена 0,99 лв.; Кайма Народен класик, охладен продукт, 500 гр – цена 4,99 лв.; Кюфте/ кебапче Месце 10х50 гр охладен продукт, – цена 3,49 лв.; Свински черен дроб, охладен продукт, 1 кг – цена 3,29 лв.; Кашкавал от краве мляко Каймакъ, 1 кг – цена 18,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Маджаров, 300 гр – цена 9,59 лв.; Краве сирене Елена, 1 кг – цена 14,49 лв.; Краве сирене Салакис Президент, 250 гр – цена 6,69 лв.; Кашкавал от краве мляко Protein plus нискомаслен, 380 гр – цена 10,59 лв.; Краве сирене Protein plus нискомаслено, 400 гр – цена 8,99 лв.; Крема сирене Protein plus нискомаслено, 150 гр – цена 3,49 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 16 Май – 22 Май 2024

