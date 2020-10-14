В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Диня, 1 кг – цена 0,49 лв.; Свински шол, 1 кг – цена 6,39 лв.; Пилешки маншон, 1 кг – цена 2,99 лв.; Наденица свинска, 1 кг – цена 6,49 блв.; Кисело мляко Моряче 3.6%, 370 гр – цена 0,55 лв.; Мюсли Активиа, 170 гр – цена 1,65 лв.; Шоколад Линдт Екселенс, 50-100 гр – цена 3,39 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg



ЦБА Болеро Каталог Брошура 15 Октомври – 21 Октомври 2020



ЦБА Болеро Каталог Брошура 08 Октомври – 14 Октомври 2020