ЦБА Болеро Каталог Брошура 14 Юли – 20 Юли 2022 и 07 Юли – 13 Юли 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Спечели 320 награди с марка Народен, Орехите или Перелик; Луканка Велико Търново Елит Мес, 400 гр – цена 5,79 лв.; Свински гърди с кост, 1 кг – цена 8,99 лв.; Кренвирши Крум Мушев, 1 кг – цена 4,99 лв.; Сирене кравре Делиорманско, 1 кг – цена 9,49 лв.; Сирене Arla, различни видове, 150 гр – цена 3,99 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 14 Юли – 20 Юли 2022

ЦБА Болеро Каталог Брошура 07 Юли – 13 Юли 2022