ЦБА Болеро Каталог Брошура 14 Септември – 20 Септември 2023 и 07 Септември – 13 Септември 2023

В новия каталог – брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Шол от свински бут без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 8,59 лв.; Свински гърди с кост, охладен продукт, 1 кг – цена 9,99 лв.; Пилешки крила, охладен продукт, 1 кг – цена 3,99 лв.; Сирене краве Делиорманско, 1 кг – цена 10,99 лв.; Извара Родопея ВАК, 1 кг – цена 6,79 лв.; Кисело мляко Верея 4,5%, 400 гр – цена 1,25 лв.; Кисело мляко Елена 3,6%, 400 гр – цена 1,29 лв.; Кисело мляко Саяна БДС 2%, 400 гр – цена 0,95 лв.; Кисело мляко Родопея домашно с каймак 4%, 1 кг – цена 3,39 лв.; Кашкавал от краве мляко Вая, 1 кг – цена 13,59 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 14 Септември – 20 Септември 2023

ЦБА Болеро Каталог Брошура 07 Септември – 13 Септември 2023