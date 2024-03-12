ЦБА Болеро Каталог Брошура 14 Март – 20 Март 2024 и 07 Март – 13 Март 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свинска плешка с кост и кожа, охладен продукт, 1 кг – цена 6,49 лв.; Мляно месо 100% свинско, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99 лв.; Пилешка плешка, охладен продукт, 1 кг – цена 3,69 лв.; Лудогорско пиле, охладен продукт, 1 кг – цена 5,69 лв.; Кашкавал от краве мляко Механджийски, 1 кг – цена 13,69 лв.; Краве сирене Жоси, 1 кг – цена 9,49 лв.; Кисело мляко Бор Чвор 2%, 400 гр – цена 0,85 лв.; Прясно мляко Саяна 1% УХТ, 1 л – цена 1,59 лв.; Сланина бяла осолена Крум Мушев ВАК, 1 кг – цена 10,39 лв.; Колбас Хамбургски в естествено черво Крум Мушев, 1 кг – цена 8,29 лв.; Кренвирши екстра Крум Мушев, 1 кг – цена 6,99 лв.; Суджук Средногорски Крум Мушев, 130 гр – цена 3,79 лв.; Свинска флейка варено – пушена Браво, 1 кг – цена 11,79 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 14 Март – 20 Март 2024

ЦБА Болеро Каталог Брошура 07 Март – 13 Март 2024