ЦБА Болеро Каталог Брошура 14 Август – 20 Август 2025 и 07 Август – 13 Август 2025

В новия каталог и брошура на ЦБА Болеро ще откриете: СВИНСКИ ВРАТ БЕЗ КОСТ КГ ОХЛАДЕН ПРОДУКТ – цена 9,99 лв.; МЛЯНО МЕСО 100% СВИНСКО КГ ОХЛАДЕН ПРОДУКТ – цена 8,29 лв.; ПИЛЕШКО ФИЛЕ КГ ОХЛАДЕН ПРОДУКТ – цена 11,89 лв.; ПИЛЕШКО БУТЧЕ КГ ΟΧΛΑΔΕΗ ПРОДУКТ – цена 4,39 лв.; СЛЪНЧОГЛЕДОВО ОЛИО КАЛИАКРА ПЪРВА ПРЕСА 1 л – цена 3,29 лв.; ЛУКАНКОВ КОЛБАС АМБАРИЦА ЕЛИТ МЕС 250Г – цена 4,39 лв.; ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ МИЛЕТЕ ВИДОВЕ 125Г – цена 4,89 лв.; БИСКВИТИЕРА ЛАМБЕРТЦ СЕЛЕКЦИЯ 520Г – цена 10,99 лв.; ЛУКАНКА ТЕЛЕШКА МОЛЕРИТЕ ДОМАШНА 170 г – цена 7,29 лв.; МОРТАДЕЛА С ШАМ ФЪСТЪК ДЕЛИТА СЛАЙС 100Г – цена 2,69 лв.; СУДЖУК ЗА СКАРА И СУШЕНЕ „ПРИ ВАНЯ“ КГ ОХЛАДЕН ПРОДУКТ – цена 13,99 лв.; ТОПЕНО СИРЕНЕ СЕКТОРНО БЕЛ АМИ МЕГЛЕ НАТУРАЛНО МИКС ПОДПРАВКИ 140Г – цена 2,99 лв.; СИРЕНЕ КОТИДЖ ЛАНДФРИШ 150r – цена 2,29 лв. и много други.
Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.
За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg
ЦБА Болеро Каталог Брошура 14 Август – 20 Август 2025
ЦБА Болеро Каталог Брошура 07 Август – 13 Август 2025