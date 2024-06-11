ЦБА Болеро Каталог Брошура 13 Юни – 19 Юни 2024 и Брошура 06 Юни – 12 Юни 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински котлет, охладен продукт, 1 кг – цена 8,19 лв.; Мляно месо смес 60% свинско и 40% телешко, охладен продукт, 1 кг – цена 9,49 лв.; Пилешки маншон, охладен продукт, 1 кг – цена 4,49 лв.; Луканка Трапезна гастро Елит Мес, 1 кг – цена 15,99 лв.; Шпек Бургас Крум Мушев, 1 кг – цена 14,39 лв.; Пушено филе Крум Мушев, 1 кг – цена 16,99 лв.; Саздърма смес Чех, 1 кг – цена 10,89 лв.; Пушена свинска флейка на метър Браво, 1 кг – цена 11,79 лв.; Наденица Жътварска Чичовци, 1 кг – цена 6,99 лв.; Кренвирши Кен, 1 кг – цена 8,89 лв.; Колбас Хамбургски Деликатес Житница, 1 кг – цена 7,89 лв.; Суджук за барбекю Родопа Троян, охладен продукт, 1 кг – цена 11,79 лв.; Кашкавал от краве мляко Родопчанка, 1 кг – цена 17,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Борино, 1 кг – цена 22,39 лв.; Кисело мляко Лесидрен 4%, 990 гр – цена 4,19 лв.; Кисело мляко Маджаров 2%, 400 гр – цена 1,35 лв.; Кисело мляко Ведраре козе, 400 гр – цена 2,29 лв.; Кисело мляко Ведраре овче, 400 гр – цена 2,79 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 13 Юни – 19 Юни 2024

ЦБА Болеро Каталог Брошура 06 Юни – 12 Юни 2024