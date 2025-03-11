ЦБА Болеро Каталог Брошура 13 Март – 19 Март 2025 и 06 Март – 12 Март 2025

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свинска плешка без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 6,89 лв.; Мляно месо 60% свинско 40% телешко, охладен продукт, 1 кг – цена 9,49 лв.; Пилешки крила, охладен продукт, 1 кг – цена 3,69 лв.; Пилешко бон филе, охладен продукт, 1 кг – цена 11,49 лв.; Кисело мляко Саяна 2%, 400 гр – цена 0,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Механджийски, 1 кг – цена 13,99 лв.; Луканка Родопа Троян гастро, 1 кг – цена 21,99 лв.; Странджанско Дядо Тагара, 1 кг – цена 32,89 лв.; Наденица Македонска Крум Мушев, 1 кг – цена 6,99 лв.; Свински жарени флейки, 1 кг – цена 9,99 лв.; Кренвирши, 1 кг – цена 8,99 лв.; Кренвирши Бейби белени ВАК, 1 кг – цена 8,99 лв.; Кисело мляко Боженци 4%, 400 гр – цена 1,39 лв.; Кисело мляко Бачо Киро 3,6%, 500 гр – цена 1,39 лв.; Маслини Санте омазнени, 1 кг – цена 6,79 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 13 Март – 19 Март 2025

ЦБА Болеро Каталог Брошура 06 Март – 12 Март 2025