ЦБА Болеро Каталог Брошура 12 Февруари – 18 Февруари 2026 и 05 Февруари – 11 Февруари 2026

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: ХАЛВА СЛАДКИ ВРЕМЕНА ВИДОВЕ ЗОГ – цена 0,13 €; ВАФЛИ МОРЕНИ МАКС 49Г – цена 0,40 €; СИРЕНЕ СМЕТАНОВО КРЕМОЗА БМК КГ – цена 5,99 €; КАШКАВАЛ КРАВЕ БУЛГАРЧЕ 400г – цена 3,29 €; ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ РАФАЕЛО 150Г – цена 3,32 €; ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ ЧЕРИ КУИН СЪРЦЕ 122Г – цена 2,55 €; СИРЕНЕ СИНЬО ФАВРСКОВ ДАНАБЛУ 50% КГ – цена 11,59 €; Дядо СТРАНДЖАНСКО ТЪРНОВСКИ МАЙСТОРИ ЕЛИТ МЕС – цена 14,99 € и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

